إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق بركة قارون بصورة جزئية جراء الحادث، حتى جرى إزالة السيارتين وإعادة فتحه أمام المارة مرة أخرى.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام عزبة حمدي بدائرة مركز شرطة سنورس، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته