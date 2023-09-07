اليوم العالمي لمحو الأمية.. كيف برع الفراعنة في الكتابة والمعرفة؟

سلط المتحف المصري بالتحرير على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الضوء في اليوم العالمي لمحو الأمية براعة المصري القديم في الكتابة والمعرفة، موضحا أن المصريون القدماء حققوا قدرًا مهمًا من المعرفة في مجالات الكتابة الفلك والهندسة والرياضيات والطب، وكانت الكتابة تستخدم في جميع شئون الحياة كما استخدمت في الكتابات الدينية على جدران المعابد والاهرامات.

اللغة المصرية القديمة

وأوضحت إدارة المتحف المصري، أن الكتابة استخدمت في الشئون العامة والأوامر الملكية، واستخدمت في التعليم وغيرها من شئون الحياة وقد كتبت اللغة المصرية القديمة بأربعة خطوط، وهي: الهيروغليفية، والهيراطيقية، والديموطيقية، والقبطية.

وأشارت إدارة المتحف، إلى أن هذه الخطوط لم تظهر كلها في وقت واحد وإنما جاءت في إطار تتابع زمني يعبر عن الامتداد الزمني الطويل الذي عاشته اللغة المصرية القديمة، ويعبر في نفس الوقت عن النضج الفكري للإنسان المصري القديم.

تمثال الكاتب المصري

ومن التماثيل المصرية القديمة التي تصور اهتمام المصري القديم بالمعرفة والكتابة هو تمثال الكاتب، وجرى العصور عليه في منطقة آثار سقارة، ويعود تاريخه إلى عصر الدولة القديمة الأسرة الخامسة