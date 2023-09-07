إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات إزالة لكل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الحفاظ على حق الدولة والشعب، وحماية الرقعة الزراعية، والتأكيد على هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في المحافظة.

حملات لإزالة تعديات في مدن ومراكز البحيرة

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة عن إزالة 20 حالة تعدٍ على مساحة 2149 م2، بنطاق 4 مراكز، عبارة عن إزالة:

- 5 حالات تعدٍ بمساحة 900 م2 عبارة عن شدات من الحديد والصاج بمركز بدر.

- 6 حالات تعدٍ بمساحة 480 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني مخالفة بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية بالدلنجات.

- 8 حالات تعدٍ بمساحة 679 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بكفر الدوار.

- 3 حالات تعدٍ بمساحة 90 م2 عبارة عن شده خشبيه في المهد استعدادا لعمل سمل خرسانى بقرية العامريه الغربية التابعة لقرية ادفينا برشيد.

فرق المتغيرات المكانية.. ورصد أعمال البناء المخالف

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.