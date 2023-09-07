«فلاي دبي» تعلن إطلاق رحلات يومية إلى القاهرة

أعلنت شركة فلاي دبي، اليوم، إطلاق رحلاتها إلى مطار سفنكس الدولي في القاهرة اعتبارا من 28 أكتوبر 2023؛ لتلبية الطلب المتزايد على السفر بين القاهرة ودبي.

فلاي دبي تطلق 17 رحلة أسبوعيا للقاهرة

ومع إطلاق الرحلة اليومية إلى القاهرة، تستخدم الناقلة السوق المصري بإجمالي 17 رحلة أسبوعيًا، بما في ذلك رحلاتها اليومية إلى مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، وبذلك توسع الناقلة شبكتها في إفريقيا لتصل إلى 12 وجهة مع إضافة القاهرة ومومباسا في كينيا إلى شبكتها المتنامية.

بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتبارًا من أكتوبر

من جهته علق حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي، على إطلاق الرحلات، بالقول: «يسعدنا أن نعلن بدء خدماتنا إلى القاهرة اعتبارا من شهر أكتوبر، تحرص فلاي دبي دوما على تسهيل حركة التجارة والسياحة بين الدول وتمكين المزيد من الناس من السفر بسهولة».

وأضاف: «أتوجه بجزيل الشكر إلى السلطات المختصة في مصر على دعمها لانطلاق رحلاتنا إلى مطار سفنكس الدولي بالقاهرة، ونتطلع إلى تعزيز هذه الخدمات في هذه الوجهة الجديدة خلال السنوات المقبلة».