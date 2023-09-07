أعلى 3 شهادات ادخارية في البنوك المصرية.. عائد كبير واستثمار مضمون

يفضل المواطنون شراء شهادات استثمارية بالبنوك كونها من الاستثمارات المضمونة، وتتنافس البنوك المصرية في طرح شهادات ذات عائد مرتفعة لجذب العملاء، ونستعرض في السطور التالية أعلى 3 شهادات ادخارية بالبنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

شهادة البنك المصري الخليجي

يقدم البنك المصري الخليجي شهادة «ثروة بلس» أعلى الشهادات في البنوك المصرية، لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد يكون متدرجا.

ويصل سعر عائد شهادة «ثروة بلس» بالنسبة للسنة الأولى 23%، ومتغير بعد ذلك للسنة الثانية والثالثة بحسب سعر الإيداع للبنك المركزي.

شهادة البنك الأهلي المصري

ويوفر البنك الأهلي المصري واحدة من أعلى الشهادات الادخارية أيضًا بعائد متدرج، ودورية صرف شهريًا، وهي الشهادة البلاتينية في السنة الأولى 22% والثانية 18%، والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادة بنك مصر

ويطرح بنك مصر شهادة بعائد متدرج ودورية صرف شهريًا، إذ تكون السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.