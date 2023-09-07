مصادر تكشف سبب قرار الجامعات الخاصة بتخفيض المصروفات الدراسية

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن سبب قرار بعض الجامعات الخاصة، لخفض قيمة المصروفات لبعض الكليات في العام الجامعي الجديد 2023-2024 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وما يعادلها من شهادات بعدد من التخصصات والكليات، مثل «الهندسة، وإدارة الأعمال، والإعلام»، بسبب ضعف إقبال الطلاب على الكليات مع قرب انتهاء اعمال التسجيل والقبول.

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ العديد من الجامعات قدّمت منحا جزئية للطلاب بمختلف الكليات لجذب للطلاب، مشيرة إلى أنّ الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة يخضع لمبدأ العرض والطلب.