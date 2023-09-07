تنسيق مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية.. شهادة دولية وفرص للتعيين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تنسيق مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، وشروط التقديم والقبول ومميزات الالتحاق بالمدرسة، مشيرة إلى أن التقديم على الموقع الرسمي للوزارة عبر «بوابة مركز المعلومات» على هذا الرابط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في البرمجة وقواعد البيانات وإدارة مشاريع، وأن الشريك الصناعي للمدرسة هو شركة NTG للبرمجيات المتطورة.

مميزات مدرسة NTG للتكنولوجيا

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

- الدراسة باللغة الإنجليزية.

فرص التعيين بشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- توفير الزي المدرسي.

شروط التقديم

- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2022 -2023.

- لا يقل مجموعه عن 230 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات.

- أن يكون حاصلا على الأقل على 90% في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه معلومات عن التخصص الذى يرغب الالتحاق به.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

- برمجة.

- قواعد بيانات.

- إدارة مشاريع.