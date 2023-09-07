انطلاق فاعليات ثاني أيام «اللقاء المجمع للرواد» بكفر الشيخ

واصلت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، لليوم الثاني على التوالي، فاعليات اللقاء المجمع للرواد بمدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى تنظيم مباريات كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة والشطرنج.

8 محافظات تشارك في اللقاء المجمع للرواد

وتجري الفعالية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة 8 محافظات «الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية، الفيوم، الشرقية، المنوفية، الغربية» بإجمالي 176 مشاركًا، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

فاعليات اليوم الثاني من اللقاء المجمع للرواد فى بلطيم

وأوضح الدكتور عزت محروس، أنّ المباريات مستمرة وتخضع للتحكيم وتُعلن نتائجها مساء اليوم الخميس، وتُغادر الفرق الرياضية المشاركة مصيف الشباب صباح غداً الجمعة 8 سبتمبر.

وانطلقت الفعالية، بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بحضور الدكتور سامح منصور، مدير إدارة المشروعات القومية، والدكتور محمود عطا، المنسق العام للمشروع القومي للرواد، بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة.

اجتماع تنظيمي بالفرق لشرح الشروط وقواعد اللقاء

وانطلقت مباريات كرة القدم، والكرة الطائرة، والشطرنج، وتنس الطاولة، بعد استقبال الوفود المشاركة على الغداء، وتم عقد اجتماع تنظيمى بالفرق لشرح الشروط وقواعد اللقاء، بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة بالمديرية الذى يعكف على تنظيم المباريات، وتوفير سُبل الراحة لكافة الفرق الرياضية المشاركة على أرض المحافظة.