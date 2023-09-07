القصة الكاملة لوفاة صيدلانية قبل شهرين من زفافها بالمنوفية

كانت تنتظر زفافها على أحر من الجمر، جهزت شقتها وفستانها الأبيض، دون أن تدري أن الموت سيكون لها بالمرصاد، حيث فارقت «ف. ر» صيدلانية الحياة، في حادث سير بطريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي بمحافظة المنوفية، وخيم الحزن على أهالي مركز بركة السبع، الذين شيعوا الجثمان إلى مثواه الأخير بالزغاريد.

وفاة الصيدلانية قبل شهرين من زفافها

وأكد أحد أفراد أسرة المتوفية، أن الطبيبة الشابة كانت في طريق عودتها من عملها، وأثناء عبورها الطريق الزراعي صدمتها سيارة، وتوفيت، مشيراً إلى أن حفل زفافها كان مقررًا له بعد شهرين فقط، ووفاتها كانت صدمة كبيرة لأصدقائها وأقاربها، مطالبا الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

تشيع جثمان الصيدلانية إلى مثواها الأخير ببركة السبع

وشيع المئات من أهالي قرية جنزرو جثمان الطبيبة الشابة إلى مثواه الأخير، وسط حالة من الحزن، وبكاء صديقاتها وأقاربها، بينما اطلقت بعض السيدات الزغاريد، وتجمع المشيعون أمام قبرها لتلاوة القرآن والدعوة لها.

ونعى المئات من أهالي مركز بركة السبع ومحافظة المنوفية الصيدلانية، وتم تداول آخر منشور على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي قالت فيه «إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة».

كان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، بوفاة صيدلانية صدمتها سيارة على طريق «مصر الإسكندرية» الزراعي.

انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.