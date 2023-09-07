كاتب وناقد: نسبة الأمية عالميا كبيرة.. البعض يبحث عن خيمة وطعام وزجاجة مياه

علق عادل العتيبي، كاتب وناقد، على الأرقام الأخيرة من الأمم المتحدة، التي أشارت إلى أن هناك ما يعادل 17% من سكان العالم لا يعرفون القراءة والكتابة.

أسباب ارتفاع نسب الأمية

وقال «العتيبي»، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هذه النسبة كبيرة جدا، ولكن يجب ألا نتعجب منها في ظل بقاء عدد كبير من الناس حول العالم تحت خط الفقر، بالإضافة إلى الحروب المستمرة.

وأضاف: «هناك أعداد كبيرة من الناس تبحث عن خيمة وطعام وزجاجة مياه حتى يبقوا على قيد الحياة، نسبة 17% مخيفة، ولكن الواقع اليوم المتمثل في الحروب السياسية والنزاعات والإشكاليات التقنية والتكنولوجية تجعل الأمر أصعب».

وتابع: «هناك أناس كُثُر لا يتعاملون مع التقنية على نحو نهائي، ولا تتوفر لديهم الكهرباء والماء حتى يستطيعوا التواصل والعيش، أرقام مخيفة، ونتمنى أن الخطط التي تضعها يونيسكو تنجح في تقليل الفجوة الرقمية بين الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي وصعدت إلى القمر والدول التي لا تزال على هامش الحياة والتفكير في التقدم».

الأمية الرقمية

وذكر، أن الأمية الرقمية هي عدم استخدام التكنولوجيا الموجودة اليوم في الحصول على المعلومات والوصول إلى مصادر المعلومات، وهناك أناس كثر غير موجودين رقميا، حيث لا يعرفون كيفية الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.