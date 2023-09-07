السيطرة على حريق شقة سكنية بالدقهلية

أصيب شخص اليوم الخميس، في حريق شب بشقة سكنية، بعقار مكون من طابقين بقرية بقطارس، مركز أجا في الدقهلية، بسبب ماس كهربائي في «شفاط المطبخ»، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن التهام جزء من مطبخ الشقة وإصابة مسن «مالك العقار» جرى نقله إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بنشوب حريق بشقة وإصابة مسن بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورد بلاغ لشرطة النجدة بوجود حريق بإحدى المنازل بقرية بقطارس في أجا.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية والإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز الشرطة إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران لبقية أجزاء العقار.

ماس كهربائي بشفاط المطبخ يتسبب في الحريق

بالفحص تبين اندلاع الحريق بالدور الأول بعقار مكون من طابقين ملك عيد سعد الشارودي 82 عاما، وكشفت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي بشفاط المطبخ تسبب في الحريق.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.