كاتب صحفي: الحروب تؤثر على فرص التعليم الأساسي وزيادة الفجوة الرقمية

قال الكاتب الصحفي ياسر ثابت، إن الحروب لها دور سلبي على فرص التعليم وتؤدي إلى تزايد الفجوة الرقمية في مناطق مختلفة من العالم، مشيراً إلى أن حركة النزوح والهجرة، الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، تتسبب في تعثر استكمال التعليم والالتحاق بركب التعليم الأساسي في كثير من المناطق داخل أوكرانيا، وبعض المناطق في روسيا.

الأزمة الروسية الأوكرانية مؤثرة بشكل سلبي

وأضاف «ثابت»، في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس، أنّ الحرب لها تأثيراتها وموجاتها على روسيا وأوكرانيا، وعلى عدد من الدول المجاورة، وصولاً إلى بولندا ورومانيا.

وتابع أن الأزمة الروسية الأوكرانية مؤثرة بشكل سلبي على حصول كثيرين على التعليم الأساسي، بالإضافة إلى زيادة الفجوة الرقمية، التي تتسبب في عدم التمكن من استخدام التكنولوجيا وتوظيفها ومعرفة استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقني في ممارسة كثير من الأعمال والأنشطة الذهنية والمهنية، وهذا يؤثر بالسلب، لافتًا إلى أن ذلك الأمر حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية على نحو كبير، وبخاصة، منطقة شرق أوكرانيا بالكامل.

قارة أفريقيا تأثرت بشدة

وأشار إلى أنّ مناطق مختلفة من روسيا تأثرت بالحرب، وبالتالي فإن كل هذه الحركة من النزوح واللجوء كان لها تأثيرها السلبي، مؤكدًا أن قارة أفريقيا تأثرت بشدة من الحروب والقتال والأمراض التي تتسبب في مشكلات صحية كبيرة.