دورات تدريبية للعاملين في الفنادق حول الوعي الثقافي

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار التعاون المستمر والوثيق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للسائحين والزوار، فإن الغرفة بدأت حاليا في تنظيم دورات متخصصة للعاملين بالفنادق تحت عنوان Culture awareness «الوعى الثقافي» من خلال مدربي الغرفة المنتشرين المحافظات السياحية خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم تكثيف تلك الدورات اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل ويحصل المشارك على شهادة منفصلة بحضور التدريب.

الدورات مخصصة لكافة العاملين بالفنادق

وأضاف هيثم نصار، خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه أن تلك الدورة تستهدف جميع العاملين في الفنادق وخاصة المنضمين حديثا للعمل، مطالبا بسرعة التواصل مع منسق تدريب الغرفة بمحيط الفندق الجغرافي لحجز الدورة المشار إليها.

دورات تدريبية لتوعية العاملين بالمنشآت الفندقية

وأشار إلى أن تلك الدورات تأتى استجابة للخطاب الذي تلقته الغرفة من وزارة السياحة والآثار، والخاص بضرورة إلزام الفنادق بتنظيم دورات تدريبية تخصصية لتوعية العاملين بالمنشآت الفندقية بثقافة التعامل مع السائح، وأهمية القضاء على الممارسات الخاطئة من بعض العاملين كالتحرش بالنزلاء سواء المصريين، أو الأجانب بكافة صوره وأشكاله، باعتبار ذلك جريمة سياحية وجنائية بعاقب عليها قانون العقوبات.