«السياحة» تشدد على الفنادق إدخال بيانات النزلاء على منظومة ربط الحركة

قال الدكتور خالد الشريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي إنه في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة ربط مفردات الحركة السياحية تمهيداً لاطلاقها بشكل فعلي، فإنه على جميع الفنادق المصرية الالتزام بتقديم إخطارات النزلاء من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية بشكل مميكن، مع التأكيد على التزام الفنادق بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالنزلاء.

بيانات النزلاء بالفنادق

وأشار إلى أن البيانات تتضمن الاسم واللقب للنزيل الأجنبي، الاسم الرباعي للنزيل المصري، الرقم القومي كاملاً للنزيل المصري من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، رقم جواز السفر للنزيل الأجنبي، محل الإقامة بالتفصيل للنزيل سواء مصري أو أجنبي، تاريخ تسجيل الدخول، رقم الهاتف المحمول (إن وجد).

وشدد خلال الخطاب الذي أرسله إلي غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية تحت شعار هام وعاجل كي يتم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية علي ضرورة التأكيد بعدم إدراج أي بيانات على المنظومة تخص أي نزيل بصورة مشفرة أو التغاضي عن إدراج البيانات المطلوبة والموضحة أعلاه وإلا سيتم اعتبار هذا الأمر إدلاء ببيانات غير صحيحة لجهة رسمية.

وأشار الشريف إلى أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات في ضوء قانون المنشآت السياحية رقم (8) الصادر لسنة 2022 لضمان التزام الفنادق باستخدام المنظومة الإلكترونية في ادخال البيانات المطلوبة.

ربط مفردات الحركة السياحية

وتهدف وزارة السياحة والآثار من منظومة ربط مفردات الحركة السياحية تسهيل عملية الإحصائيات السياحية، فضلا عن تأمين نزلاء الفنادق من المصريين والسياح العرب والأجانب.