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قبل فصل الشتاء.. «تاون جاس» تعلن عن إرشادات للعملاء حفاظا على سلامتهم

كتب:

مارينا رؤوف
08:11 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
صيانة مواسير الغاز الطبيعي

صيانة مواسير الغاز الطبيعي

نوهت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي (تاون جاس)، على عملاء المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي في المنازل، بضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة، حفاظا على سلامتهم.

نظام تهوية الغاز الطبيعي

وأضافت الشركة عبر التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه مع حلول فصل الشتاء يكثر اتجاه البعض لعدد من الفعاليات فيما يخص نظام تهوية الغاز الطبيعي يضر يهم ويتسبب في بعض الأحيان بحرائق واختناقات، وأكدت على ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1- عدم العبث بمهمات الغاز الطبيعي وعدم اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين.

2- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخانات.

3- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية).

وأكدت الشركة على أنه يتم فقط توصيل الغاز الطبيعي أو تحويل الأجهزة أو أعمال الفك والتعديل والتركيب من خلال (شركة تاون جاس) فقط أو شركات التوصيل الأخرى.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.