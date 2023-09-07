تكريم أوائل الشهادات «العامة والأزهرية» بسوهاج

كرمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية بطما، بالتعاون مع أعضاء مجلس الشيوخ وإدارة طما التعليمية.

وحضر الحفل المهندسة هويدة الشافعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، واللواء مجدي القاضي والدكتور أحمد جلال أبوالدهب والدكتور محمود أبوسديرة، أعضاء مجلس الشيوخ عن مركز طما والدكتور أحمد خليفة مدير الإدارة التعليمية بطما، وعدد كبير من أولياء الأمور والطلاب.

الطلاب يتعهدون بمواصلة التفوق

وقالت الطالبة ميرنا صلاح من أوائل الشهادة الإعدادية بطما لـ«الوطن» إن اليوم تكريم لوالديها، خاصة والدتها التي كرست معظم وقتها لرعايتها والاهتمام بها فكانت تذاكر 8 ساعات يوميا وتعدها أن تكون من الأوائل.

أول الابتدائية يتمنى أول المحافظة بالإعدادية

بينما قال الطالب محمد خلف حسن، من أوائل الشهادة الابتدئية، إنه سعيد بالتكريم داخل المركز الذي ينتمي إليه، ويتمنى أن يتم تكريمه فيما بعد ضمن أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه كان يوازن بين المذاكرة ووقت الترفية.