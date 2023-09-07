لينا شاماميان تعلن طرحها أغاني مصرية قريبا: «كتبت أجزاء منها بنفسي»

قالت الفنانة السورية لينا شاماميان، إنها زارت مصر الفترة الأخيرة وسجلت فيها مجموعة من الأغاني المصرية، وقريبا سيتم إطلاق هذه الأغاني، متابعة: «بدأت أفهم السوق المصري، وسأطرح 3 أغان باللهجة السورية و4 باللهجة المصرية مبدئيا خلال الخريف، وكتبت بنفسي أجزاء من الكلمات».

مشاركتها في مهرجان القلعة

وأضافت لينا شاماميان، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها شاركت في مهرجان القلعة للمرة الثالثة على التوالي، معبرة عن إعجابها بالمهرجان، والتنوع الذي يشهده، وقررت المشاركة هذا العام بشكل مختلف من خلال التعاون مع فنانين آخرين، وهذه فرصة جيدة.

الغناء مع نسمة محجوب

ولفتت لينا شاماميان، إلى أن الجمهور طلب منها غناء «بالي معاك» مع الفنانة نسمة محجوب، مشيرة إلى أنها من أجمل الأصوات المصرية، وتتابعها منذ سنوات، كما تحب أعمالها وصوتها المختلف، وسعيدة بالتعاون معها، خاصة أنه أحيانا قد نجد أن الأصوات النسائية بعيدة عن بعضها أو مجموعين بشكل ليس بناء وكل واحدة تغني مقطعاً فقط، لكنها مع نسمة محجوب فكرتا في الأصوات.