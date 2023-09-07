النائب علاء عابد: الرئيس السيسي أرسى قواعد التعددية الحزبية في مصر

رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالمشاركين بملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، الذي يضم أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، المؤتمر، الشعب الجمهورى، مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتحالف الأحزاب المصرية، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية.

وهنأ النائب علاء عابد جميع نواب الشرقية على دورهم الكبير في إثراء العمل الحزبي والسياسي، لافتا إلى أن نص المادة الخامسة من الدستور التي أكدت التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور، ولم تحدث من قبل سوى في عهد القائد والزعيم عبد الفتاح السيسي.

وأكد أنه أرسى قواعد التعددية الحزبية في مصر، وفتح مجال العمل السياسي أمام الأحزاب، لافتا إلى أن هناك إنجازات تمت في كل المجالات.

وقال إن عدد ساعات العمل بالبرلمان بلغت 205 ساعات، وعدد المتحدثين 524 نائبًا، وبلغت مداخلات النواب نحو 4438 مداخلة، وبلغت القوانين نحو (188) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1684)

يذكر أن الملتقى يأتي في إطار التنسيق بين الأحزاب السياسية، من أجل البناء والتنمية في مصر، والاستعداد للاستحقاقات الدستورية التي ستجري خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض الملتقى، جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ورؤية الأحزاب السياسية وخطتها للعام المقبل في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.