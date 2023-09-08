5 آليات لعمل مراكز خدمة المواطنين في سوهاج.. لقاءات أسبوعية

وضع ديوان عام محافظة سوهاج عدة إجرءات لاتباعها بإدارات خدمة المواطنين بمراكز سوهاج المختلفة لتيسير العمل على المواطنين، وذلك باجتماع أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ومديري إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، وإدارات خدمة المواطنين بالمراكز والمدن التابعة لمحافظة سوهاج وذلك مديريات الخدمة بنطاق محافظة سوهاج.

حل مشكلات المواطنين بأقصى سرعة

وقال الدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بديوان عام محافظة سوهاج في بيان للمحافظة إن الاجتماع والقواعد التي وضعت خلاله تأتي لمتابعة انتظام سير العمل، ومعدلات إنجاز المهام والعمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء مضيفا أنه يتم التشديد بمختلف الإدارات على بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في أقل وقت ممكن والعمل على حلها.

آليات العمل داخل مراكز سوهاج الخدمية

وحدد نائب محافظ سوهاج 5 آليات للعمل داخل المراكز الخدمية بمراكز سوهاج:

- تلبية كافة متطلبات المواطنيين فور ورودها.

- سرعة مخاطبة الجهات المختصة لتلافي أية معوقات في العمل.

- توفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الإدارات.

- العمل على تحسين بيئة العمل داخل المراكز بما ينعكس علي حسن سير العمل.

-الانتظام في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي للمواطنين داخل الوحدات المحلية، للاستماع لشكواهم.