رفع 130 طن مخلفات في حملة نظافة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، حملات لرفع أطنان من المخلفات المنزلية والأتربة، وتمهيد الطرق بنطاق القرى.

وقال المهندس لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لـ«الوطن»، إنه تم تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق والشوارع، وتحسين البيئة والمظهر العام.

خريطة رفع المخلفات بأخميم

أضاف رئيس مركز ومدينة أخميم، أن رفع التراكمات يسهل حركة المرور، ويحسن المظهر العام، وقد شملت الحملات عدة قرى، وهي كالتالي:

- قرية نيدة، تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات بدائرة الوحدة المحلية، وتم رفع المخلفات بنقاط التجمعات بقرية نيده وآبار الملك وآبار الوقف وعرب الأطاولة والعزبة والعرب، وشارع الترعة المردومة وجزيرة محروس، وشارع المدارس بجزيرة محروس وطريق النص بالتقاطع مع طريق الكوبرى العلوي، ووصل حجم المخلفات التي جلى جمعها إلى 150 طن مخلفات صلبه وقمامة.

رفع 80 طن مخلفات من الكولة والحواويش

- باشرت الوحدة المحلية لقرية الحواويش أعمال النظافه، حيث تم رفع ما يقرب من 60 طن من المخلفات من طريق الطواحين ومنطقة شارع المرشح، والحواويش البحرية وطريق الديابات ورفع جميع نقاط تجميع المخلفات وصناديق النظافة بالسلاموني، وتم رفع مخلفات الساحة، وبجوار الوحدة الصحية والمعهد الأزهري.

- واصلت قرية الكولة جهودها في رفع الأتربة والمخلفات، بالطريق السريع والشوارع الرئيسية والفرعية، و نقاط ومواقع تجميع المخلفات بالقرية، حيث تم رفع 20 طن مخلفات.