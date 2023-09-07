ناقد رياضي: يجب وجود بديل لمحمد صلاح أمام منتخب إثيوبيا غدا.. مباراة مهمة

كشف الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن استعدادات المنتخب المصري لمباراة الغد أمام المنتخب الإثيوبي، حيث نوه إلى ضرورة وجود بديل يعوض غياب محمد صلاح عن تلك المباراة الهامة.

المنتخبات الكبيرة تلعب من أجل الفوز

وأضاف المستكاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc» قائلًا «المنتخبات الكبيرة بتلعب عشان تكسب، والفريق دا الوحيد اللي هزم منتخب مصر، وكانت مباراة مسيئة جدا، وكان من الممكن أن تكون النتيجة أكبر من اللي كانت عليه، لأنه منتخب متواضع ولا يجوز إننا نتعامل مع المباراة أنها ولا حاجة ومش مهمة، لأنها مباراة مهمة».

الفوز مهم للغاية للمنتخب

وأوضح أن الفوز مهم للغاية للمنتخب، لأنه يضيف إلى رصيد المنتخب، كما يساعد في مسألة التصنيفات، سواء كانت دولية أو رسمية، كما ترفع من درجة المنتخب ولذلك فإن كل مباراة يلعبها المنتخب هي مباراة هامة.

وتابع «المدرب لما أتكلم قال أنا عايز أكسب، ولازم يكون فيه بديل لمحمد صلاح في الماتش دا هو جوهرة الكرة العربية والمصرية».