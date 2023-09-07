أيمن بهجت قمر: الشعر والكتابة أفضل طريقة للتعبير عن مشاعري منذ وفاة والدي

قال الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر، إن الشعر أو الكتابة هي الطريقة الأفضل لديه للتعبير عن مشاعره أو أحاسيسه، وهي بمثابة علاج له، مشيرًا إلى أنه يمارس تلك الطريقة منذ أن كان عمره 15 عامًا، منذ أول صدمة واجهها في حياته عندما توفي والده، فأصبحت الكتابة والشعر وسيلته للتفريغ عن نفسه.

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال لقائه في برنامج «مساء dmc» على فضائية «dmc» أن هناك بعض الأغنيات التي كتبها تعبر عن ناس كثيرين، ومن بين تلك الأغنيات أغنية «أنا مش محتاجة حد»، فهناك كثيرون يعيشون نفس التجربة التي تناولتها الأغنية.

أغنية «العقد» تعبر عن سيدات كثيرة

وتابع بأن أغنية العقد «مش بتعبر عني ولكنها بتعبر عن سيدات كتير جدًا تعاني من انشغال الرجل عنها وأنه بيحاول يعوضها بالهدايا فهي بمثابة رسالة».

بحب أغاني وصوت إليسا

واستكمل «بقالي فترة كنت حريص، وقولت مينفعش إن بعد السنين دي كلها ميكونش فيه تعاون مع إليسا، ولذلك كنت حريص يكون ليا تاريخ مع إليسا لأني بحب صوتها وأغانيها جدًا، ولكن الظروف مكانتش مسهلة الحكاية».