دراسة: 98% من سكان العالم تأثروا بارتفاع الحرارة في صيف 2023

كشفت دراسة بحثية أن جميع سكان العالم تقريبا تعرضوا لدرجات حرارة أعلى من المعتاد في الفترة من يونيو إلى أغسطس نتيجة لتغير المناخ، والاحتباس الحراري.

رصدت الدراسة درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة

الدراسة التي نقلتها «سكاي نيوز» عن منظمة كلايمت سنترال، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة، ورصدت الدراسة درجات الحرارة في 180 دولة و22 منطقة.

وتوصلت الدراسة إلى أن 98% من سكان العالم تعرضوا لدرجات حرارة أعلى زادت احتمالية حدوثها بمرتين على الأقل نتيجة للتلوث بثاني أكسيد الكربون.

لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري

وأكد نائب رئيس منطة كلايمت سنترال للعلوم آندرو بيرشينج، أنه لم ينج أحد تقريبا على وجه الأرض من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف أنهم رصدوا ارتفاع درجات الحرارة في كل الدول بما في ذلك دول نصف العالم الجنوبي والتي تشهد درجة حرارة باردة ورصدوا فيها تغير المناخ بسبب العوامل البشرية.

وشهد نصف الكرة الأرضية الشمالي صيفا هو الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وتسببت موجات الحر الطويلة في أميركا الشمالية وجنوب أوروبا هذا العام في حرائق غابات كارثية وارتفاع في معدلات الوفيات في عدد من دول العالم.