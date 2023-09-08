فيضانات اليونان تجرف المنازل.. فرق الإنقاذ تبحث عن عروسين مفقودين

جهود كبيرة تبذلها فرق الإغاثة في اليونان لإنقاذ عروسين نمساويين جرفتهما مياه الفيضانات، وألقت بهما في البحر أثناء قضائهم عطلة شهر العسل في بلدة بوتيستيكا الساحلية بمنطقة بيليون اليونانية، قبل أن يقطع إعصار دانيال شهر العسل ويحوله إلى مأسأة حقيقية إذ جرفت مياه الأمطار الكوخ الذي يحتمي فيه العروسان.

مهمة فرق الانقاذ صعبة بسبب فيضانات اليونان

وأعلنت الخارجية النمساوية أنّها تتابع بقلق حادث فقدان العروسين، مؤكدة صعوبة مهمة فرق الإنقاذ بسبب فيضانات اليونان العارمة، وأنّها تتابع الوضع وبالتنسيق مع سفارتها في العاصمة اليونانية أثينا.

وكشف صاحب البيت الذي كانوا يقضوا فيه العروسان شهر العسل «اناسيس ساماراس»، تفاصيل الواقعة لافتًا إلى أنّ الزوجين المفقودين بسبب فيضانات اليونان اعتادا الإقامة لديه في إجازتهما بعد قضاء شهر العسل.

وأشار إلى أنّه طلب منهما الذهاب لتلة هربًا من فيضانات اليونان الغزيرة لكنهم لم يستجيبا له، وقررا انتظار انتهاء العاصفة إلا أنّ مياه الأمطار جرفت المنزل بالكامل إلى البحر.

العروسان مازلا مفقودين

وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن العروسين فقدا منذ يوم الثلاثاء الماضي، لكن أعلن عنهما مساء الخميس بواسطة أحد المواقع اليونانية المحلية، وأن العروسين ما زالا مفقودين حتى الآن.