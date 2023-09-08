موعد العام الدراسي 2023 وإجازة نصف السنة.. يستمر 35 أسبوعا

بدأت المحافظات بالتنسيق مع مديريات التعليم، استعداداتها بشأن موعد العام الدراسي 2023، حسب الخريطة الزمنية، وفق ما أقرته وزارة التربية والتعليم خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت الوزارة، موعد الدراسة، للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد العام الدراسي 2023

وفيما يتعلق بموعد العام الدراسي 2023 وجدول الفصل الأول، تبدأ الدراسة في المدارس الحكومية بالفصلين الدراسيين، السبت 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، إذ يصبح عدد أسابيع الدراسة 35 أسبوعًا موزعة على فصلين دراسيين، وإجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم 27 يناير المقبل.

تفاصيل الدراسة بالعام الجديد 2023

وخريطة العام الدراسي 2023، تتضمن تفاصيل المنهج وامتحانات الفصلين الدراسيين، ومواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وسنوات النقل، ويبدأ الفصل الدراسي الأول، 30 سبتمبر الجاري بالمدارس الحكومية ويستمر إلى الخميس 25 يناير 2024، أما موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، يكون للشهادات الأحد 14 يناير، ولسنوات النقل بالتعليم الفني، الثلاثاء 9 يناير.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تكون السبت 25 مايو 2024، وامتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وموعد امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

أما موعد العام الدراسي 2023 بالنسبة للمدارس الدولية، فقد بدأ من الأسبوع الأخير من أغسطس المنقضي، وذلك بعد تقدم المدارس بطلب رسمي لوزارة التربية والتعليم، لأخذ الموافقة اللازمة لبدء الدراسة.