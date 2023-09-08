المنشآت الفندقية: تشغيل عروض الصوت والضوء بالأهرامات 12 سبتمبر المقبل

قال محمد شوقي مدير عام التسويق بشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنّ الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الهرم، أخطرت الشركة، بتشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، الثلاثاء المقبل الموافق 12 سبتمبر.

لغة عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

وأضاف خلال الخطاب الذى أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ لغة عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات الثلاثاء المقبل، ستكون على النحو التالي:

- من الساعة 8.30 مساءً إلى 9.30 مساءً باللغة الإنجليزية

- من الساعة 9.30 مساءً إلى الساعة 10.30 مساءً باللغة الإسبانية.

عروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات 4 أيام أسبوعيًا

وحددت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، الأيام التي يتم خلالها تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، بواقع 4 أيام أسبوعيًا، وهي «الأربعاء - الخميس - الجمعة- السبت»، وذلك بسبب التطوير والتشغيل المؤقت بمنطقة الأهرامات.

ومن جهتها، عممت غرفة المنشآت الفندقية، منشورًا على كافة الفنادق بإقامة عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، الثلاثاء المقبل.