أسعار وأماكن معارض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات

يتطلع أولياء الأمور لمعرفة أسعار وأماكن معرض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات، خاصة مع اقتراب موعد بدء الدراسة لجميع المدارس الحكومية والخاصة وغيرها، لما توفره من مستلزمات دراسية بأسعار مخفضة.

أسعار وأماكن معرض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات

وجرى فتح العديد من معارض أهلا مدارس في المحافظات بأسعار مخفضة من أجل التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، وتضم الأدوات المدرسية والزي المدرسي وغيرها.

وجاءت أماكن معرض أهلا المدارس في المحافظات كالآتي:

معارض أهلا مدارس في محافظة القليوبية

شارع فريد ندا في بنها.

ميدان المؤسسة شبرا الخيمة.

معارض أهلا مدارس في محافظة البحر الأحمر

مدينة رأس غارب بشارع الإذاعة وسط المدينة.

مدينة الغردقة بشارع النصر وسط المدينة.

مدينة سفاجا في شارع الاستاد بجوار السور.

مدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية.

معارض أهلا مدارس في محافظة الدقهلية

الفرع الرئيسي في مدينة المنصورة أمام حي شرق.

18 فرعا في كل الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف

خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

معارض أهلا مدارس في محافظة سوهاج

مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

معارض أهلا مدارس في محافظة الأقصر

السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

شارع البحر وسط مدينة إسنا.

أمام محطة السكة الحديد وسط مدينة الأقصر.

معارض أهلا مدارس في محافظة الوادي الجديد

شارع النبوي المهندس بالخارجة.

ميدان المستشفى بالداخلة.

معارض أهلا مدارس في محافظة مطروح

مدينة الحمام والعلمين وسيدي براني والنجيلة.

أسعار الأدوات المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات

وشهدت أسعار معرض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات تخفيضات كبيرة وخصومات تتراوح بين 20 إلى 35%، حيث جاءت أسعار الكشاكيل والكراسات بخصومات 20% و25%، وأسعار علب الألوان من 6 جنيهات وحتى 25 جنيها، وعلبة أقلام جاف بـ20 جنيها، والزمزميات بـ25 جنيها، والمقلمة بـ18 جنيها، وأقلام الرصاص بـ10 جنيهات.