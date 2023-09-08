حماة الوطن: وفد رفيع المستوى يشارك في ملتقى الأحزاب السياسية الداعمة لترشيح الرئيس السيسي

شارك حزب حماة الوطن بوفد رفيع المستوى في الملتقى الثالث للأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية بمشاركة حزب مستقبل وطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر وحزب الحرية المصري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية ومجلس القبائل والعائلات العربية ضم الوفد اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أشرف سعد أمين أمانة محافظة الشرقية ولفيف من الأمناء المركزيين والهيئتان البرلمانيتان بمجلسي الشيوخ والنواب وأمناء المحافظات.

الملتقى الثالث للأحزاب السياسية

وقال اللواء أحمد العوضي إن حزب حماة الوطن يمتلك رؤية وطنية للمشاركة في بناء وطننا جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للدولة والأحزاب الأخرى لأن وطننا يستحق منا بذل كل غالي ونفيس.

وأعرب اللواء طارق نصير إن حزب حماة الوطن هو أول حزب سياسي يعلن تأييده ودعمه بضرورة ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بعد أخذ رأي الهيئة العليا وقواعد الحزب المنتشرة بالمحافظات، مشيدا بالالتفاف الجماهيري الغير مسبوق للحزب منذ اعلان تأييدة ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الانتخابات الرئاسية

وأكد نصير على أن حزب حماة الوطن في حاله انعقاد دائم من خلال أماناتة المركزية المنتشرة في مختلف المحافظات ومتابعه دقيقة على مدار الساعه من خلال غرفه الرصد المركزية للحزب للدعم الجماهيري لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة طبقا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب.

وأضاف الدكتور أشرف سعد ان أمانة محافظة الشرقية استعدت من خلال قواعدها المنتشرة في كافة ربوع المحافظة من المراكز والقرى والنجوع لهذا الحدث الكبير بحشد مؤيدي الحزب لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لجني ثمار التنمية.