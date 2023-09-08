أسعار سبائك الذهب في السوق المصرية اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 سبتمبر استقرارًا ملحوظًا في جميع الأنواع ومنها سعر السبيكة 1 جرام الأكثر تداولًا وشراءً بين المواطنين، كونها في متناول الغالبية العظمى من الذين يفضلون الاستثمار في المشغولات الذهبية.

وفي هذا الصدد، نوضح في التقرير التالي تفاصيل سعر سبيكة الذهب 1 جرام وغيرها من السبائك في محلات الصاغة اليوم.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2,918.44 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6,964.45 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 13,796.24 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 27,274.11 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 54,176.78 جنيه.

سعر سبيكة الذهب أوقية 80,587.95 جنيه.

سبيكة الذهب نصف أونصة 42,209.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 84,006.53 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 134,513.34 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 268,496.07 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 31,811.97 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 2,671,695.03 جنيه.

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 1,338,235.33 جنيه.

سعر الذهب في أسواق المال

عيار 24 اليوم 61.88 دولار أمريكي.

عيار 22 اليوم 56.73 دولار أمريكي.

عيار 21 اليوم 54.15 دولار أمريكي.

عيار 18 اليوم 46.41 دولار أمريكي.

عيار 14 اليوم 36.10 دولار أمريكي.

عيار 12 اليوم 30.94 دولار أمريكي.

عيار 9 اليوم 23.21 دولار أمريكي.

أوقية الذهب 1,925 دولار أمريكي.

الجنيه الذهب 433.20 دولار أمريكي.

كيلو الذهب اليوم 61,884 دولار أمريكي.