محمد الشاذلي: مهرجان العلمين عكس صورة التطور العمراني والسياحي في مصر

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إن مهرجان العلمين أحدث أصداءً كبيرة في دورته الأولى، وكان حديث العالم كله على مدار أكثر من 50 يوما، باعتباره أكبر وأهم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن المهرجان جمع بين كل الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة.

تطور عمراني وسياحي

وأضاف «الشاذلي»، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مهرجان العلمين عكس صورة مهمة جدا للتطور العمراني والسياحي في مصر، وبخاصة في مدينة العلمين الجديدة التي أصبحت منطقة جذب سياحي فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوسط.

فعاليات متنوعة ومختلفة

وتابع الإعلامي: «من الصعب إرضاء كل الأذواق، ولكن ما حدث في مهرجان العلمين يؤكد أن تنظيم هذا المهرجان الكبير أرضى كل الأذواق، فقد اتسمت الفعاليات التنوع والاختلاف، وجرى استضافة عدد كبير من الفنانين قدموا ما يناسب مختلف الفئات العمرية والأذواق الموسيقية المختلفة».