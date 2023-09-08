ضبط ألعاب نارية وعقاقير طبية داخل «سوبر ماركت» في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل «سوبر ماركت» مقيم في دائرة القسم، لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية والعقاقير الطبية «بدون ترخيص» بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر في المحل على 1950 قرصًا لعقار طبي، و240 كيسًا لعقار طبي، و760 قطعة ألعاب نارية «صاروخ»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وأيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.