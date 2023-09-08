ضبط ألعاب نارية وعقاقير طبية داخل «سوبر ماركت» في القاهرة
كتب:
محمد بركات
02:12 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
ضبط الألعاب النارية والعقاقير الطبية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك محل «سوبر ماركت» مقيم في دائرة القسم، لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية والعقاقير الطبية «بدون ترخيص» بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر في المحل على 1950 قرصًا لعقار طبي، و240 كيسًا لعقار طبي، و760 قطعة ألعاب نارية «صاروخ»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وأيد ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.