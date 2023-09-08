أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة، كاشفة عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة، ونستعرض خلال السطور التالية خطوات تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني، وفقًا لما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكدت الوزارة بدء موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، غدًا السبت، ويستمر لمدة 3 أيام، وستنتهي مساء الاثنين المقبل، وتبدأ اللجنة العليا للتنسيق، في فرز الرغبات لجميع الطلاب، وتوزيعهم على الكليات وفقًا للأعداد المقررة لكل كلية.

خطوات تسجيل الرغبات 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

1- يسجل الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/.

2- يضغط الطالب على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

4- يبدأ الطالب في تسجيل الرغبات والتي تشمل 75 رغبة.

5- يضغط على عبارة «تم».

6- يطبع الطالب الورقة التي ستظهر وتشمل الرغبات ورقم الإيصال وعليه الاحتفاظ بها.