«الشعب الجمهوري»: الديموقراطية يلزمها وجود قوي للأحزاب.. ويجب دمج بعضها

قال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنّ الديموقراطية لا تتحقق إلا من خلال وجود قوي للأحزاب في أي دولة، مشيرًا إلى أن مصر بها 104 أو 105 أحزاب، ولكن 10 أحزاب على الأكثر هي التي تتميز بالوجود القوي في الشارع.

وأضاف أبو هميلة، في حواره مع قناة إكسترا لايف، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنه طالب بإعادة النظر في أسلوب إنشاء الأحزاب وفتح الباب لاندماج بعض الأحزاب المتشابهة في مبادئها وأهدافها لتشكيل أحزاب قوية يمكنها أن تتواصل مع المواطنين في الشارع.

أحزاب كثيرة لا مقار لها في المحافظات

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «أكثر من 95% من هذه الأحزاب لا مقرات لها بالمحافظات وليس لها عضويات أو نشاط سياسي في الشارع المصري، وهذا يعبر عن ضعف وتواضع لدور الأحزاب التي لا دور لها في البرلمان».

أهمية دمج الأحزاب

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: «اقترحت بأنه في حالة عدم دمج هذه الأحزاب، فإننا سنمنح فرصة لفصلين تشريعيين أي 10 سنوات، وذلك، حتى تدخل هذه الأحزاب الانتخابات، ومن لم يوفق منها يمكن اتخاذ قرار بحلها من خلال المحكمة أو وضع مادة في قانون الأحزاب لهذا الأمر».