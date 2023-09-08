وفاة شخص في حريق اندلع داخل شقة سكنية بالجيزة

توفى مسن على المعاش، بعد أن اندلع حريق بشقته في أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بمنطقة الخمايل.

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين نشوب الحريق في صالة الشقة بالكامل وأن الحريق بسبب ماس كهربائي، ووجد جثمان مهندس على المعاش توفى اختناقا من الحريق.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.