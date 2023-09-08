تفاصيل حركة البضائع اليوم بميناء دمياط.. اعرف حجم الصادرات والواردات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن بينما غادره 6 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 35236 طنا، تشمل 4825 طن علف بنجر و13517 طن كلينكر و4099 طن رمل و5264 طن يوريا و7531 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد بميناء دمياط

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36906 أطنان، تشمل 7000 طن سكر و9552 طن خردة و10450 طن قمح و4986 طن حديد و2052 طن ذرة و200 طن زيت طعام و2666 طن بضائع متنوعة.

رصيد صومعة الحبوب بالميناء

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح، إلى 18260 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 246531 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5803 شاحنة.