«المنشآت الفندقية» تنظم دورة للعاملين حول أساسيات التسوق الرقمي

قال هيثم نصار، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، ورئيس لجنة التدريب بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار التعاون المستمر والوثيق بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، وحرصا على مصالح الفنادق وتنمية العنصر البشري بالقطاع الفندقي، واتساقا مع توجه الدولة المصرية لضرورة التحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي، فإنه سيتم تنظيم دورة تدريبية للعاملين بعنوان «أساسيات التسوق الرقمي للفنادق».

أساليب التسويق الرقمي

وأضاف هيثم نصار، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن الدورة ستغطي أساليب التسويق الرقمي والتي تتضمن تطبيق أساليب التسويق الرقمي لزيادة الإيرادات، والاستفادة من فرص التسويق الرقمي للفنادق والشركاء، واتخاذ قرارات أفضل بشأن عائد الاستثمار لقنوات التسويق، وتوصيل الاستراتيجيات بشكل أكثر مصداقية لأصحاب الفنادق ومزودي الخدمات وأعضاء الفريق الآخرين.

مدة الدورة التدريبية 6 أسابيع

وأشار هيثم نصار، إلى أن مدة الدورة التدريبية ستكون 6 أسابيع في الفترة من 17 أكتوبر المقبل، وحتى 21 نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي للتسجيل في الدورة يوم 15 سبتمبر الجاري.

واستكمل هيثم نصار، أن مخطط برنامج الدورة خلال فترة إقامتها سيكون على النحو التالي:

- الأسبوع الأول:

مقدمة وتعريفات للوسائط المدفوعة والمملوكة والمكتسبة، مسار التسويق صيغة التحويل رحلة المشتري واستراتيجيات الأعمال والعملاء والتسويق.

- الأسبوع الثاني والثالث:

وسائل الإعلام المملوكة.

-الأسبوع الرابع:

وسائل الإعلام المكتسبة

-الأسبوع الخامس:

وسائل الإعلام المدفوعة

- الأسبوع السادس:

مشهد التوزيع