توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت «الأرصاد» في بيان، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأحد 10-9-2023

القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 11-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 الصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 29 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.