إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالجيزة

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بالعجوزة في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى محور يوليو بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

اصطدام سيارة نقل بـ«توك توك»

وبالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتم التحفظ على سيارة النقل وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.