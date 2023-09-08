إصابة 3 شباب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 3 شباب بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكدمات سحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم للضرب خلال مشاجرة اندلعت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، في مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى تعدي بالضرب بين أطراف العائلتين، جرى خلالها استخدام الشوم والعصي وبعض الآلات الحادة.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة وفضها وضبط طرفيها، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

بلاغ بمشاجرة بين عائلتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا بنشوب مشاجرة بالشوم والعُصي والأسلحة البيضاء بين عائلتين في مدينة سنورس بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن وقوع عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص في المشاجرة

وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب، وهم جميل محمد، 27 سنة، وكريم عمر عبد الواحد، 35 سنة، وكريم أحمد محمود، 24 سنة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على طرفي المشاجرة، والقبض على المتسببين فيها، والذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.