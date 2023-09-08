إصابة 40 شخصا في هجوم روسي على مبنى للشرطة بأوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، ذكر أن صاروخًا روسيًا قصف مبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه وسط البلاد، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة كثيرين آخرين.

وكتب كليمينكو على تطبيق تليجرام أنّ مبنى الشرطة الإداري دُمر وأن عمال الإنقاذ أخرجوا عدة أشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذكر كليمينكو أن عدد المصابين بلغ 25 شخصًا لكن سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي قال لاحقًا إن نحو 40 أُصيبوا.

وكتب كليمينكو في منشور على «تليجرام»، قُتل شرطي جراء هجوم روسي، وأرفق بالمنشور صورًا تظهر مبنى تحول إلى أنقاض وعمال إنقاذ يحملون رجلا على نقالة.