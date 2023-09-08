رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إصابة 40 شخصا في هجوم روسي على مبنى للشرطة بأوكرانيا

كتب:

شريف سليمان
03:53 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
هجوم روسي على مبنى للشرطة بأوكرانيا

هجوم روسي على مبنى للشرطة بأوكرانيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، ذكر أن صاروخًا روسيًا قصف مبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه وسط البلاد، اليوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة كثيرين آخرين. 

وكتب كليمينكو على تطبيق تليجرام أنّ مبنى الشرطة الإداري دُمر وأن عمال الإنقاذ أخرجوا عدة أشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذكر كليمينكو أن عدد المصابين بلغ 25 شخصًا لكن سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي قال لاحقًا إن نحو 40 أُصيبوا.

وكتب كليمينكو في منشور على «تليجرام»، قُتل شرطي جراء هجوم روسي، وأرفق بالمنشور صورًا تظهر مبنى تحول إلى أنقاض وعمال إنقاذ يحملون رجلا على نقالة.

اقرأ المزيد:

انطلاق «يوم التصويت الموحد» في روسيا وسط انتقادات أوكرانية (صور)

روسيا تحبط هجوما على خط السكة الحديد في شبه جزيرة القرم

أنباء عن خطة هندية فرنسية لحل أزمة روسيا وأوكرانيا بطلب من بريطانيا

أول تعليق للناتو على طلب روسيا بعدم انضمام أوكرانيا للحلف

هل تورط إيلون ماسك في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا؟.. منع حرباً نووية

تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. هجوم مضاد لقوات زيلينسكي

ميناء دمياط يستقبل 25 ألف طن قمح من روسيا

أمين عام «الناتو»: روسيا لا يمكنها منع أوكرانيا من الانضمام للحلف
بقلم شريف سليمان