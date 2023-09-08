ملخص اليوم الأول من «أسبوع شباب الجامعات» لحياة كريمة

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بداية فعاليات أسبوع شباب الجامعات، اليوم بالتعاون مع جامعة حلوان، وهي المرة الأولى للمؤسسة في المشاركة في ذلك الحدث، ويأتي ذلك انطلاقا من دورها الأساسي الذي تلعبه في محور بناء الإنسان لاسيما الشباب.

بداية اليوم بمارثون

وبدأ اليوم بتنظيم مارثون للركض بالتعاون مع مؤسسة Cairo runners، وبعد الانتهاء من المارثون تم تعريف الحاضرين بمؤسسة «حياة كريمة» والدور المحوري الذي تلعبه في المجتمع المصري، ولكن قامت المبادرة بهذا التعريف بشكل مختلف، حيث عملت على تعريف الموجودين بالندوة من خلال مسابقات وأنشطة متعددة، وذلك وفقا لما أعلنته المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أنشطة ترفيهية وثقافية

كما تم فتح باب التسجيل في برنامج فاليو التدريبي أمام المشاركين في اليوم، ولم يقتصر دور المبادرة خلال مشاركتها في اليوم فقط على الجانب الترفيهي، بل اهتمت أيضا بتلقي الحالات الأكثر احتياجا من أجل العمل على تلبية احتياجاتهم لتوفير حياة أفضل، هذا بالإضافة إلى عملها على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وضم اليوم تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة وكذلك المسابقات، ومن المقرر أن يستمر اسبوع شباب الجامعات في الانعقاد بداية من اليوم وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.