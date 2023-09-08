المبتهل طه عزت: حفظت القرآن أولا قبل اتجاهي للإنشاد وقرأته في مساجد كبرى

قال القارئ والمبتهل طه عزت، إنه قبل اتجاهه إلى فن الابتهال، حفظ القرآن الكريم أولًا، وبعدها قام بقرآءة القرآن في المساجد، ومنها مساجد كبيرة، كالجامع الأزهر والسيدة زينب ومسجد المشير طنطاوي.

شاركت في العديد من المسابقات العالمية

وأضاف عزت خلال لقائه ببرنامج «مدد» على قناة «الحياة» أنه شارك في العديد من المسابقات العالمية، كما أن والده ووالدته والشيخ الذي علمه هم من اكتشفوا صوته وموهبته، حينما لاحظوا وجود موهبة، مشيرًا الى أن والده قرر تنمية موهبته، وحينما سأل أخبروه أنه لابد من تعلم المقامات الصوتية، وبالفعل درس المقامات الصوتية بعد أن أتم حفظ القرآن.

وتابع «أوصي الجميع إنه ميتعلمش المقامات قبل دراسة أحكام التوريد، لأن لو عمل كده هيلاقي صعوبة وهيخلي المقامات تطغى على أحكام التوريد»، مشيرًا إلى أن المقامات 8 مقامات مجموعة في جملة «صنع بسحرك».

واستكمل «شاركت في مسابقات محلية ومسابقات دولية، حيث شاركت فب إحدى المسابقات في الجامع الأزهر، وحصلت على المركز الثالث، كما شاركت على مستوى محافظة البحيرة وحصلت على المركز الأول».