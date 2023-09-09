نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الغربية.. 100% غاز ومياه وصرف صحي

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على إبقاء المواطن على اطلاع بكل ما يتم تنفيذه من مشروعات المبادرة للأهالي في القرى والمحافظات، وفي هذا الإطار، نشرت المؤسسة إحصائيات رسمية عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» توضح من خلالها نسب تنفيذ المشروعات في محافظة الغربية.

حياة كريمة في محافظة الغربية

وأوضحت «حياة كريمة» أنها تمكنت من الوصول لنسبة تنفيذ 100% في مشروعاتها بعدد من القطاعات المختلفة في محافظة الغربية، وهي:

- كباري الري

- مراكز الشباب والرياضة

- منشآت التضامن الاجتماعي

- مياه الشرب

- الصحة (التجهيزات الطبية)

- البريد

- أبراج المحمول

- نقاط الشرطة

- محطات الغاز

- محطات السكة الحديد

- محطات الصرف الصحي

- محطات المعالجة

- محطات المياه

- وحدات الإسعاف

- مباني متنوعة

تنفيذ 786 مشروعا في زفتى

كما أوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن قطاع الطرق الداخلية كان صاحب أقل نسبة تنفيذ حيث وصلت النسبة إلى 6%، كما أكدت المبادرة الرئاسية أنها تعمل على إجمالي عدد مشروعات في مركز زفتى وصل إلى 786 مشروعا، وتم الانتهاء من 595 مشروعا منها، وهناك 81 مشروعا اقتربت نسبة تنفيذها من الـ70%، و133 مشروعا تفوق نسبة تنفيذها الـ70%، وهناك 67 مشروعا لم يبدأ تنفيذها بعد، وبذلك تكون نسبة تنفيذ إجمالي المشروعات في مركز زفتى 85.70%.