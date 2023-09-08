الحساب الرسمي لمجموعة العشرين يحتفي بوصول الرئيس السيسي للهند

نشر الحساب الرسمي لمجموعة العشرين على موقع التغريدات القصيرة إكس المعروف باسم «تويتر» مراسم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد وصوله إلى الهند لحضور قمة الـ20، والتي تُعقد بالعاصمة نيودلهي في الفترة بين 9 و10 سبتمبر الجاري.

الرئيس السيسي يتوجه للهند لحضور قمة العشرين

وكان الرئيس السيسي سافر في وقت سابق اليوم الجمعة إلى الهند تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن تكون مصر هي ضيف شرف اجتماعات قمة مجموعة العشرين الـ18.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين، وجاءت دعوة مصر انطلاقا من أهميتها في المنطقة وبالأخص خلال الظروف الدقيقة الذي يمر به العالم بداية من جائحة كورونا، ومرور بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وحتى التغيرات المناخية، وتحمل هذه الاجتماعات عنوان «التنمية المستدامة»

العلاقات المصرية الهندية

وترتبط مصر بالهند بعلاقات وثيقة تضرب جذورها في التاريخ، إذ كانت نيودلهي أحد الداعمين لمصر لدخول مجموعة البريكس في أغسطس الماضي، ثم الدعوة إلى حضور قمة العشرين.

يشار إن زعماء وقادة دول مجموعة العشرين بدأوا بالوصول إلى نيودلهي اعتبارا من الجمعة للمشاركة في القمة التي تبدأ غدا السبت.