قصة حب بنهاية حزينة.. فيضانات تركيا تنهي حياة عروسين بعد 90 يوما من زوجهما (صور)

أسفرت فيضانات تركيا عن مصرع عروسين تركيين حيث اجتاحت الفيضانات عدة مدن وحولت شوارعها وطرقاتها إلى أنهار وبحيرات، مثلما حدث في بعض مناطق بمدينة إسطنبول ومدن أخرى تقع على حدود بلغاريا واليونان شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «العربية نت».

العروسان فشلا في الهروب من الفيضانات

وبالرغم من الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء فيضانات تركيا، إلا أن قصة وفاة الطبيب التركي، سلمان باجيشلار وزوجته مهريبان، حصلت على تعاطف كبير لاسيما أنهما تزوجا قبل 3 أشهر، وكانا يقضيان إجازتهما السنوية، إلاً أنهما فارقا الحياة عندما كان يحاولان الفرار من منطقة أناليا السياحية القريبة من ولاية أنطاليا بواسطة حافلتهما.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه فُقد الاتصال بالضحيتين قبل العثور على جثتيهما، حيث لم يتمكنا النجاة من السيول الجارفة، وعُثر عليهما قرب منطقة أناليا ونُقل جثمانيهما إلى إسطنبول وتحديدًا المستشفى الذي كانا يعملان فيه، حيث قام زملاؤهما بتوديعهما قبل دفنهما.

الضحيتين لم يدفنوا فى مكان واحد

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضحيتين لم يدفنا في مكان واحد، حيث إن عائلتي الضحيتين يعيشان في مكانين مختلفين ولا ينحدران من منطقة واحدة.

واندلعت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مصرع الطبيب وزوجته و3 آخرين جراء السيول في تركيا، وحملوا مسؤولية الوفيات للبلديات لعدم وجود بنى تحتية قوية تستطيع مواجهة الكوارث الطبيعية.