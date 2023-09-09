10 معلومات عن محور دراو الحر.. قفزة عمرانية وتنموية في أسوان

تشهد محافظة أسوان تحولًا تنمويًا وعمرانيًا ملحوظًا في الوقت الحالي، ويأتي مشروع إنشاء محور دراو فوق النيل، والشريان الحيوي الجديد للمحافظة جنبا إلى جنب مع المحاور والجسور التي تم بناؤها مؤخرًا في أسوان من قبل وزارة النقل، والتي تربط بين الجانب الغربي والشرقي لنهر النيل.

ويعد محور دراو الجديد، إضافة قوية للاقتصاد والتطور العمراني في جنوب مصر، إذ يقلل المسافات بين المناطق البعيدة، خاصة على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان، ويسهل حركة السكان والتجارة في تلك المناطق.

تنفيذ المشروعات القومية في جميع المحافظات

وتواصل الدولة المصرية تنفيذ مشروعاتها القومية في جميع المحافظات، وتعمل وزارة النقل في محافظة أسوان على تنفيذ محور دراو التنموي.

ويربط المحور بين الطريق الزراعي الشرقي، الذي يربط القاهرة بأسوان، والطريق الصحراوي الغربي، الذي يربط القاهرة بأسوان، وذلك عن طريق تقاطعهما فوق نهر النيل والطريق الزراعي الغربي الذي يمتد جنوب مدينة دراو بأسوان.

وترصد الوطن 10 معلومات عن محور دراو، الذي يربط بين عدة طرق في المحافظة التي تشهد عدد من المشاريع التنموية.

1. يعد المشروع قفزة تنموية وعمرانية في محافظة أسوان.

2. محور دراو يمثل شريانًا حيويًا يربط غرب النيل بالشرق في أسوان.

3. يهدف محور دراو إلى تقليل المسافات البينية في المحافظة، بما في ذلك الطريق الصحراوي الغربي.

4. يُعتبر المحور الجديد إضافة قوية للاقتصاد والتطور العمراني في جنوب مصر.

5. يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في محافظة أسوان، بما في ذلك مشروعات النقل وبناء المحاور.

6. يهدف المحور إلى ربط مناطق التنمية غرب النيل بالطرق الصحراوية الغربية والشرقية، بالإضافة إلى المناطق السكنية ومناطق المحاجر.

7. تم تخطيط إنشاء 34 محورًا جديدًا على نهر النيل في مصر، لتقليل المسافات بين المحاور وتعزيز التنمية.

8. تم إنجاز 13 محورًا بعد يونيو 2014، وجارٍ تنفيذ 21 محورًا جديدًا في الوقت الحالي.

9. تهدف الحكومة المصرية إلى تقليل المسافات بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا، لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية.

10. محور دراو يعد أحد المحاور الرئيسية في هذه الخطة لتحقيق رؤية تطوير النقل والبنية التحتية في محافظة أسوان.