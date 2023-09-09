إنقاذ 62 حالة من الغرق في رأس البر بواسطة «الفريق البحري»

بدأ فريق الإنقاذ البحري بمدينة رأس البر في عمله منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة وحتى غروب الشمس، إذ شهد الشاطئ إقبالا كبيرا من المصطافين بسبب عطلة نهاية الأسبوع، وتمكن فريق الإنقاذ البحري من إنقاذ 62 حالة من الغرق.

تسليم 189 طفلا تائهين لذويهم

واستقبلت خيم تجميع الأطفال التائهين، 189 طفلا تم تسليمهم إلى ذويهم، ضمن الجهود التي يبذلها مجلس المدينة من أجل حماية المصطافين وتقديم كافة الخدمات لهم في إطار موسم صيف 2023، خاصةً مع استمرار إقبال المصطافين من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الثانية من شهر سبتمبر بحسب تقرير الوحدة المحلية.

فعاليات الهلال الأحمر على شواطئ رأس البر

وقدم الهلال الأحمر المصري، فعاليات على شواطئ مدينة رأس البر، التي كانت عبارة عن خدمات توعوية وصحية عن طريق تقديم خدمات الإسعافات الأولية للمصطافين وتقديم التوعية بكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة لتجنب لحدوث ضربات الشمس والإنهاك الحراري.

أتوبيسات سياحية و4 نقاط إسعاف ضمن استعدادات المدينة

وشهد مجلس المدينة، استعدادات مكثفة منذ بداية الموسم، التي تضمنت تجهيز الشاطئ بعدد 33 برج إنقاذ و4 نقاط إسعاف و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، علاوة على تجهيزه بالمعدات البحرية، وأيضًا تشغيل الطفاطف بالمدينة والأتوبيسين السياحي وجاهزية ساحة رحلات اليوم الواحد.