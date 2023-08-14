انتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة، الذين تقدموا للمرحلة الأولى من التنسيق وأولياء أمورهم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 بمحافظة دمياط، التي تعد أمرا حاسما لتحديد مصيرهم في الكليات التي سيلتحقون بها، ليعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة بجامعة دمياط، للشعبتين العلمية والأدبية، بينها نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة دمياط 2023.

نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة دمياط 2023

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الطب البشري بجامعة دمياط 2023، للمرحلة الأولى، بمجموع 383 درجة، ما يتيح للكثير من الطلاب التقديم فيها، على أن يدفع الطلاب الجدد مصروفات تقدر بـ1500 للعام الدراسي الواحد.

وهناك عدة شروط أعلنتها الجامعة من قبل، لالتحاق الطلاب بكلية الطب جامعة دمياط 2023، وهي إحضار الأوراق التالية:

- أصل شهادة الميلاد.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمدا من الإدارة الطبية بالجامعة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من خلال الرابط الإلكتروني من هنا، والموضح به الحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية بكل سهولة، كما يمكن التحويل بين الكليات حتى انتهاء موعد التحويلات ومراحل التنسيق.