في ذكرى وفاته.. أعمال خيرية لا تزال شاهدة على إنسانية الحاج محمود العربي

تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الحاج محمود العربي، الشهير بـ«شهبندر التجار» الذي توفي في التاسع من سبتمبر لعام 2021، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد رحلة كفاح طويلة، شيد خلالها «مجموعة العربي الصناعية»، التي تعد من أهم القلاع الصناعية في مصر.

ذكرى وفاة الحاج محمود العربي

وتستعرض «الوطن» مشاهد إنسانية مؤثرة في حياة الحاج محمود العربي في ذكري وفاته، حيث له العديد من الأعمال الخيرية والمواقف الإنسانية مع العمال وأهالي قريته أبورقبة في مركز أشمون، فضلا عن مساعدات لغير القادرين والمقبلات علي الزواج، وهو ما أكده أهالي قريته والعاملون في المصانع وعدد من المواطنين، ومن بينها ما يلي:

1- بناء مسجد العربي في قريته أبو رفية بأشمون في مكان منزله، حيث اشتري الأماكن المجاورة لمنزله وأقام عليه مسجد العربي على مساحة كبيرة لخدمة أهالي قريته.

2- إنشاء عدد من المراكز المتخصصة في حفظ القرآن وكان يحفز الأطفال بمكافآت كبيرة بمسابقات في حفظ القرآن وتجويده.

3- إنشاء عدد من المعاهد الأزهرية والمدارس الحكومية لخدمة أهالي قريته بأشمون.

4- التبرع بمبالغ كبيرة للمرضي وغير القادرين ودفع مبالغ شهرية تقدم إلى أسرهم بشكل مستمر، فضلا عن المساعدات العينية الأخرى.

5- تجهيز الفتيات اليتميات وغير القادرات من خلال توفير الأجهزة الكهربائية لهن.

6- المساهمة في العديد من الأعمال الخيرية على مستوى جميع المحافظات، والتبرع بمبالغ كبيرة للمؤسسات الخيرية.

7- مساعدة العمال الذين يمرون بظروف اجتماعية ودعمهم بمبالغ مالية.

زيارة الأهالي لقبر الحاج محمود العربي لم تنقطع منذ وفاته

ويتوافد أهالي قرية أبو رقبة ومركز أشمون بمحافظة المنوفية، على مقابر الحاج محمود العربي، بشكل دوري، للدعاء له وتلاوة القرآن علي قبره، وهي الزيارات التي لم تنقطع منذ الوفاة.

وقال أحمد البحيري، أحد أبناء القرية، إن الحاج محمود العربي كان نموذجا لمساعدة غير القاردين، من خلال مبالغ مالية، كان يتم دفعها لهم بشكل شهري، وكان لا يتأخر عن خدمة القرية في أي وقت، فقام بإنشاء مسجد ومدارس ومعاهد دينية، وتوظيف الآلاف من أهالي مركز أشمون في مصانع العربي، مؤكدا أن جنازته المهيبة التي شارك فيها عشرات الآلاف دليل على الخير الذي كان يفعله.