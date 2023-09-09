بدء تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة اليوم.. اعرف آخر موعد لتسجيل الرغبات

ينطلق اليوم السبت، الموافق 9 سبتمبر، تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني من الثانوية العامة 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إنه سيتم فتح باب تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الدور الثاني من الثانوية العامة 2023 اعتبارًا من البوم السبت ويستمر لمدة 3 أيام لينتهي يوم الإثنين 11 سبتمبر.

تنسيق الدور الثاني

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الدور الثاني، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات هذا الدور نحو 119 ألفا و348 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا وطالبة بنسبة 89.04%.

رابط تنسيق الدور الثاني

ويمكن تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة من خلال الدخول موقع التنسيق من هنــــــــــــــــــا

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة

وأوضح مكتب التنسيق، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة، فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، وسيتم فتحه ثانيا بعد إعلان النتيجة أمام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقا للشروط والقواعد والشروط المعلن عنها.